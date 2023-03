Vida Urbana Guarda Metropolitana oferta 20 vagas em seleção de iniciação musical em Palmas As vagas são destinadas a jovens de dez a 14 anos de idade; inscrições começam na segunda-feira, 13

A Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), abriu seleção com 20 vagas para voluntários de iniciação musical da Escola de Música. As inscrições devem ser realizadas por meio do link entre os dias 13 e 15 de março. De acordo com a Prefeitura de Palmas, a Escola de Música da GMP destina-se a crianças e adolescentes de dez a 14 anos de idade, preferencialmente de baix...