A Guarda Metropolitana de Palmas deverá ser armada em breve com fuzis. Um pregão eletrônico divulgado pela prefeitura de Palmas no dia 16 de agosto, aponta a compra de sete unidades do modelo de referência T4, calibre 5.56, com valor unitário estimado em R$ 16,6 mil.

O Jornal do Tocantins checou que atualmente a instituição tem em seu armamento, pistolas TS 9mm, carabina CTT.40 e carabina calibre 12. Para o uso do novo armamento em aquisição, os integrantes da Guarda devem possuir uma habilitação específica, que permite o manuseio de armas longas.

O processo tem valor total previsto em R$ 202 mil. Além dos fuzis, a prefeitura quer adquirir 8 mil munições para os novos armamentos, 4 mil letais e 4 mil para treinamentos, com projéteis de plástico não letais.

Nos documentos do edital, o executivo justifica que a aquisição dos materiais busca equipar a guarda "com o que há de mais avançado no mercado em termos de armamento de fabricação nacional", para "atuarem nas ruas de maneira segura e confiável certos de que tem a seu alcance um equipamento eficaz para sua proteção e de outros".

O prazo para apresentação de propostas teve início em 31 de agosto e vai até a quarta-feira, 13, data prevista para abertura das propostas.

A GMP foi criada através da Lei Complementar nº 1 de 9 de fevereiro de 1993 com foco na proteção do patrimônio público municipal. No dia 25 de agosto, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as guardas municipais passam a fazer parte do sistema de segurança pública, constituído por outras instituições militares.

Atualmente a GMP conta com cerca de 207 guardas e possui edital em curso na fase de exames de aptidões para candidatos aprovados em concurso público que ofereceu 100 vagas, 50 para preenchimento imediato.