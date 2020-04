Neste domingo, 26, a Prefeitura de Guaraí confirmou que a cidade tem os três primeiros casos do novo coronavírus (Covid-19). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são dois homens e uma mulher, com 38, 45 e 75 anos, sendo dois homens e uma mulher, todos residentes da cidade.

De acordo com o G1 Tocantins, a prefeitura de Guaraí disse que os testes foram feitos pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO). Dos três casos, dois pacientes estão em isolamento domiciliar e um está internado em um hospital particular em Palmas. Os três pacientes tem histórico de viagens para fora do Tocantins e passaram a sentir os sintomas ao retornarem para o Estado.

Com as novas confirmações, o Tocantins registra até o momento 61 casos de pessoas que foram infectadas com a doença. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) disse que o boletim diário com a atualização de novos casos deve sair no início da noite deste domingo.