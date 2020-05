A Prefeitura de Guaraí junta às mais de 50 cidades tocantinenses que decretaram o obrigatório de máscaras nas ruas ou em estabelecimentos. O Governo do Tocantins nesta semana baixou decreto que recomenda o uso das máscaras a população que precisa sair de casa.

Em Guaraí, conforme o Decreto nº 1.479/2020 publicou na edição desta quinta-feira, 30, essa medidas e outras foram tomadas para proteção e enfrentamento ao avanço do Covid-19. Entre as determinações estão as regras para velórios e sepultamentos, além de proibir comércio ambulante no estacionamento da Avenida Bernardo Sayão. Bares, conveniências, lanchonetes, padarias, restaurantes, pizzarias e sanduicherias estão vedada a disposição de mesas e cadeiras e o consumo de alimentos e bebidas no local.

No caso das máscaras poderão ser industrializadas ou de fabricação caseira, descartável ou reutilizável. No caso do descumprimento, a multa é de R$ 50,00, se reincidente R$ 100,00 e multa de R$ 500,00 ao comerciante que permitir a entrada de clientes sem máscaras de proteção. O valor será multiplicado pelo número de clientes encontrados sem máscaras no estabelecimento.

