Em um decreto publicado nesta quinta-feira, 18, a Prefeitura de Guaraí flexibilizou o consumo de alimentos e bebidas em bares, restaurantes, lanchonetes, churrascarias, pizzarias, padarias, açaiterias, espetinhos, conveniências e similares.

A cidade tem 42 pessoas que já se recuperaram da Covid-19, o que representando 31.4% do total de casos confirmados, 134 até essa quinta-feira. O município já registrou quatro óbitos.

Segundo o documento, os estabelecimentos comerciais devem se atentar ao cumprimento da legislação sanitária estabelecida pelos órgãos competentes. Devem exigir dos clientes o uso de máscaras de proteção facial, amém de disponibilizar pias com água, sabão, álcool 70% e toalhas descartáveis.

Mesas

Devem manter distância mínima de dois metros entre as mesas, com no máximo quatro pessoas em cada mesa.

Limpeza

Os estabelecimentos devem intensificar a limpeza das áreas (pisos) com água, sabão e solução de água sanitária, ou produto próprio para desinfecção.

Proibido

Som ao vivo ou automotivo.

Termo de Responsabilidade

Os proprietários deverão assinar um termo de responsabilidade, disponibilizado pela Vigilância Sanitária.