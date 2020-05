Com 20 casos confirmados e um óbito em decorrência da Covid-19, a prefeitura de Guaraí vai passar adotar a orientação para o uso da hidroxicloroquina associada à azitromicina no tratamento de pacientes diagnosticados com a doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a medida é uma decisão baseada na Nota Técnica nº 03/2020, com recomendação do Conselho Regional de Medicina do Tocantins (CRM) e Ministério da Saúde.

Após entedimentos dos profissionais da saúde e Secretaria Municipal de Saúde, a decisão ficou estabelecida na terça-feira, 19. Entre os critérios para o uso da hidroxicloroquina: é preciso a autorização expressa do paciente e a obrigatoriedade que o profissional de saúde avise da ausência de evidências sólidas de que o tratamento possa ter um efeito efetivo na cura do Covid-19. Até o momento nenhum estudo científico apontou esse resultado.

A médica Priscila Guimarães de Sousa, que faz parte da rede municipal de saúde da cidade, afirma que o tratamento segue indefinido, pois, o uso não significa cura. Porém, a profissional acredita que o uso dessas medicações associadas pode evitar que a doença avance para uma fase mais grave. “Essa decisão de adotar a hidroxicloroquina associada à azitromicina, tem como base alguns estudos realizados em alguns países, dentre eles europeus. Estamos tentando ofertar para a população de Guaraí uma possível solução”, disse.

Em Guaraí, o médico vai avaliar caso por caso e decidir sobre a indicação do uso desta associação. Para isso, o profissional de saúde deve levar em consideração algumas contra-indicações e o tratamento será proposto ao paciente na fase inicial. “Caso a pessoa aceite, ela terá que assinar um Termo de Consentimento para então ser iniciado o tratamento. Antes de assinar o termo, o paciente estará ciente que se trata de uma opção ainda em estudo e análise”, completou Guimarães.

A Prefeitura de Guaraí iniciou o planejamento com reserva de recursos para aquisição dos medicamentos. “Nesta primeira etapa serão adquiridas 2 mil unidades de comprimidos para o início dos tratamentos”, revelou a secretária municipal da Saúde, Marlene Sandri. A previsão é que nas próximas semanas sejam iniciados os tratamentos.

Peixe

Nesta quarta-feira, 20, a prefeitura de Peixe anunciou, através da Secretaria Municipal da Saúde, que vai incluir a hidroxicloroquina como uma das formas de tratamento para o coronavírus, tanto no hospital municipal, quanto na rede básica de saúde. No entanto, assim como vai ocorrer em Guaraí, o uso da substância só está autorizado quando houver prescrição do médico e a autorização formal do paciente ou por sua família.

“O medicamento está em falta nas farmácias e distribuidoras, por isso, determinei a manipulação da Hidroxicloroquina. O medicamento estará disponível para ser utilizado em parceria com Azitromicina e Clexane no tratamento de possíveis casos de Covid-19 na cidade, havendo prescrição do médico e a concordância do paciente”, ressaltou o prefeito José Augusto Bezerra.

A medida atende ao novo protocolo elaborado pelo Ministério da Saúde, que nesta quarta divulgou um documento que amplia a possibilidade de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina também para pacientes com sintomas leves do novo coronavírus. O próprio texto, porém, reconhece que não há evidências suficientes de eficácia, e o termo de consentimento do paciente cita risco de agravamento da condição clínica.

Até o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgado nesta quarta, o município de Peixe não tem casos confirmado de Covid-19. Com mais de 700 caso confirmados, Araguaína foi a primeira cidade tocantinense a adotar o protocolo do uso do medicamento, ainda no começo do mês de maio.