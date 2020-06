Nesta quarta-feira, 10, a Prefeitura de Guaraí encaminhou um projeto à Câmara Municipal, que concede aos servidores municipais, que atuam na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19, um abono salarial. O benefício será temporariamente, com validade para os meses de junho, julho, agosto e setembro deste ano.

A prefeitura pede urgência na aprovação do projeto e relata no documento que levou em consideração os seguintes pontos: “a necessidade de valorização dos profissionais de saúde que atuam na prevenção e combate ao Covid-19; os profissionais da área de saúde estão mais expostos aos riscos de contágio do Coronavírus por estarem na linha de frente do combate e prevenção; a necessidade de dedicação exclusiva, tendo em vista os acompanhamentos e monitoramentos dos pacientes acometidos ou suspeitos exigirem atendimento clínico especializado.”

Valores

Segundo o projeto, os valores são: R$ 500 para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e R$ 300 para os demais servidores. O abono deverá ser pago em parcelas iguais, mensais e sucessivas, por meio de folha de pagamento complementar, mediante disponibilidade financeira, através do Fundo Municipal da Saúde, provenientes de repasses do Ministério da Saúde e do auxílio financeiro do Governo Federal.

Para que tenha validade, o projeto precisa ser votado e aprovado pelos parlamentares da câmara municipal, antes de seguir para sanção da prefeita Lires Ferneda. "O abono salarial aos profissionais da saúde, concedido pela Gestão Municipal, é uma forma de agradecimento e valorização pelo empenho e dedicação nos cuidados à saúde dos guaraienses, neste período crítico de contaminação pelo Covid-19. Neste mês de junho, o abono será pago com o recurso da Lei Complementar n° 173, de 27/05/2020, do Governo Federal, que destinou a Guaraí R$ 93.864,13 e devem ser destinados para ações de saúde e assistência social", explicou a chefe do executivo municipal.

O projeto também aponta que o abono salarial será igualmente pago ao servidor que, em função de atuação direta no combate à pandemia, tenha sido afastado por ter contraído a doença. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura da cidade são: 105 pacientes confirmados com Covid-19 e 4 óbitos. Do total de infectados, 24 pessoas já passaram mais de 14 dias de isolamento, não apresentaram os sintomas e receberam alta médica.