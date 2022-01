Vida Urbana Grupos neonazistas se espalham pelo Brasil e crescem 270% em 3 anos Em entrevista ao "Fantástico", Dias revelou que existem pelo menos 530 núcleos extremistas, que podem conter cerca de 10 mil pessoas ativas, operando no Brasil hoje

Um mapa elaborado pela antropóloga Adriana Dias apontou que as células de grupos neonazistas cresceram 270,6% no Brasil entre janeiro de 2019 e maio de 2021, e se espalharam por todas as regiões do país, impulsionadas pelos discursos de ódio e extremistas contra as minorias representativas, amparados pela falta de punição. Em entrevista ao "Fantástico", Dias revelo...