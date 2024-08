Vida Urbana Grupo suspeito de roubos a bancos no interior do Tocantins é alvo de operação policial A ação aconteceu nesta manhã de terça-feira (20). Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Palmas, Dianópolis e Tocantínia

Seis mandados de prisão provisória e 13 de busca e apreensão foram cumpridos em Palmas, Dianópolis e Tocantínia, contra um grupo suspeito de roubos em agências bancárias do estado. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (20), durante a Operação Embrião. De acordo com a Polícia Federal (PF), os roubos aconteceram nas agências do Banco do Brasil, Brades...