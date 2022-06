Vida Urbana Grupo suspeito de matar e ocultar corpo é preso pela polícia no Tocantins Crime ocorreu no dia 21 de maio, em uma zona rural do município; Vítima de 45 anos foi atingida com disparo de arma de fogo, golpes na região do crânio e teve partes do corpo mutiladas; Investigação aponta que crime foi encomendado

Seis suspeitos de assassinar de forma brutal um homem de 45 anos, no dia 21 de maio em Conceição do Tocantins, região sudeste do estado, foram presos entre quarta-feira, 1, e quinta-feira, 2, em ação conjunta de forças de segurança da região e com apoio da Polícia Penal. Conforme divulgado no site da Secretaria da Segurança Pública (SSP) a delegada responsável pela 1...