Vida Urbana Grupo suspeito de contrabando de agrotóxicos no Tocantins é alvo da PF PF cumpre dois mandados em investigação que nasceu após a apreensão de 13 toneladas de produtos irregulares na região de Gurupi

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 9, a “Operação Venenum”, que tem como objetivo investigar o crime de contrabando de agrotóxicos ocorrido na região de Gurupi, sul do estado. Dois mandados foram cumpridos nas cidades de Ribeirão Preto (SP) e Giruá(RS). As investigações se iniciaram com a apreensão de uma carreta que continha 13 toneladas de agr...