Vida Urbana Grupo suspeito de aplicar golpes com notas falsas é preso após compras em comércio da região central Ação ocorreu no setor Jardim Brasília, em Porto Nacional, após moradores anotarem a placa do veículo e informarem a polícia

Cinco pessoas, três homens de 26, 30 e 47 anos e duas mulheres de 26 e 25 anos, foram presas por distribuir moedas falsas em Porto Nacional. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (12) e, com os suspeitos, a Polícia Militar (PM) encontrou R$5 mil em cédulas falsas no carro em que o grupo estava.