A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) cumpre 30 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva em uma grande operação que investiga o golpe do novo número. De acordo com a instituição, os mandados são cumpridos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Bela Vista de Goiás, Hidrolândia, Águas Lindas de Goiás e ainda nos estados de Tocantins e Piauí, através de parceria com as polícias civis locais.

A operação é realizada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), nesta terça-feira (25). Segundo a polícia, as investigações apontam que o grupo suspeito fornecia contas bancárias para receber valores vindos da prática criminosa.