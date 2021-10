Vida Urbana Grupo realiza homenagem a ciclista Leonardo Mokfa em Dianópolis Atleta faleceu em um acidente de trânsito neste sábado

Um grupo de ciclistas realizou uma homenagem realizada ao ciclista, estudante e empresário Leonardo Mokfa neste domingo, 17. A primeira homenagem ocorreu ainda na igreja e uma segunda já no cemitério, antes do sepultamento do jovem que faleceu neste sábado, 16, um acidente de trânsito na TO-040, quando a caminhonete em que estava capotou. “Foi muito emocio...