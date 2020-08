Vida Urbana Grupo liderado por Pe. Robson teria movimentado pelo menos R$ 120 milhões de forma suspeita, diz MP Os valores arrecadados de fieis teriam sido utilizados em benefício próprio e de terceiros bem como os imóveis da associação que está vinculada à Basílica e foi criada em 2004 pelo próprio padre

Atualizada às 13h25. Investigação realizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) aponta que o Padre Robson de Oliveira, fundador-presidente da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) e reitor da Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, é líder de grupo que teria movimentado pelo menos R$ 120 milhões de forma suspeita. O dinheiro é ligado a mo...