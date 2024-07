Vida Urbana Grupo de Suça vai representar o Tocantins em festival de folclore Participantes representarão a Folia do Divino Espírito Santo, uma das maiores manifestações religiosas e culturais do Estado. Festival Nacional do Folclore de Olímpia (Fefol) será em São Paulo

O Grupo de Suça Tia Benvinda, de Natividade, região sudeste do estado, representará o Tocantins na 60ª edição do Festival Nacional do Folclore de Olímpia (Fefol), em São Paulo. As informações são do Governo do Estado. Conforme divulgado, o evento ocorrerá entre os dias 3 e 11 de agosto, no Recinto do Folclore “Professor José Sant’anna”. A ação, dedicada à cele...