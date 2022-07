Na manhã desta segunda-feira, 11, um grupo de mulheres protestou em frente ao Hospital Geral de Palmas (HGP) para pedir rapidez na cirurgia de hepatectomia parcial, remoção da metade do fígado direito, da paciente Kanny Hellany Gomes, 31 anos.

A agente de cadastro e informação aguarda a cirurgia há mais de dois meses para dar andamento à quimioterapia, é necessário que a cirurgia seja realizada, porém não tem previsão de quando será.

A paciente recebeu o diagnóstico de câncer de mama, no estágio 2 em 2018, aos 27 anos. Neste momento ela também descobriu a gravidez, e realizou o tratamento ainda gestante. Encaminhada para a oncologia para fazer quimioterapia com 6 meses de gestação, do sétimo para o oitavo mês, interrompeu a gravidez para gerar o bebê, e continuar com o tratamento.

Na época, seu pai, de 63 anos, mecânico e piloto, também recebeu diagnóstico de câncer e fez tratamento no HGP. De acordo com ela, o pai faleceu em 2020 por complicações do câncer de próstata que, quando descoberto, estava espalhado.

Na morte do pai, ela estava livre do câncer, mas em seguida, a doença voltou no fígado, desta vez, em 2020. Desde então ela continua em tratamento e agora precisa de cirurgia com urgência. "Estou na lista para eletiva, que seria a sexta posição da lista, mas o HGP não está operando as eletivas, por conta de cirurgias que entram de urgência. Desde então estamos aguardando informações e eles só falam que não tem previsão para acontecer, sem data".

Conforme a paciente, o HGP afirma que ela tem que aguardar e alega que ainda está dentro do prazo para realizar a cirurgia. "Não está dentro do prazo porque vai fazer dois meses que eu estou sem quimioterapia, e sem poder fazer o tratamento porque preciso da cirurgia. Fiz o pet-scan no mês passado, esse exame tem prazo de validade, ele custa R$ 4 mil, não faz no Tocantins, faz em Goiás, Brasília ou então no Maranhão. Tem um mês que eu fiz o exame, constou que a metástase aumentou no fígado, quando eu for para o bloco cirúrgico, já pode ser outra situação. A metástase pode aumentar e ir para outro órgão, e por enquanto no exame não tinha nenhum outro órgão afetado" afirmou.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) não informou nenhuma previsão para a cirurgia da paciente. O órgão limitou-se a confirmar que Kanny é a 6ª na posição para atendimento “obedecendo a critérios de avaliação médica”. A secretaria afirma que as cirurgias eletivas oncológicas “seguem regulares” no HGP.

O JTo conferiu a fila de regulação para eletiva de oncologia do HGP. Das outras cinco pacientes à frente dela, apenas duas conseguiram autorização para a cirurgia. A primeira da fila aguarda o procedimento deste 28 de fevereiro deste ano. As outras aguardam desde 28 de abril (2ª), 10 de maio (3º) e 30 e 31 de maio (a 4ª e 5ª).