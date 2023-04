O projeto “Pixinguinha e Os Oito Batutas: Uma viagem pelo mundo do Choro”, patrocinado da Petrobras Cultural, via Lei Federal de Incentivo à Cultura Lei Rouanet, lei 8.313 de 1991, e Governo Federal,fará apresentações gratuitas nesta quarta-feira, 5, quinta-feira, 6, e nos próximos dias 12 e 13, no Museu Histórico do Palacinho, em Palmas, a partir das 17h30min.

Em entrevista ao Jornal do Tocantins, nesta quarta-feira, o diretor artístico do projeto, Bruno Barreto conta que o grupo foi criado há seis anos em Palmas, e desenvolve o trabalho voltado para formação de público e dá ênfase em obras de compositores instrumentais brasileiros.

“Nós fomos selecionados em um edital, intitulado Petrobras cultural múltiplas expressões, foram mais de 400 inscrições no Brasil, um edital nacional e foram selecionadas quinze iniciativas no Brasil, apenas uma na região norte e a nossa foi selecionada aqui na região”.

Nas apresentações que seguirão até às 18h30min, o público contará com um repertório repleto de clássicos do Pixinguinha. Segundo o diretor, serão interpretadas as seguintes obras: Carinhoso, naquele tempo, rosa, além de outras pouco conhecidas do maestro.

Ele conta que a ideia é que as apresentações ocorram no fim da tarde para aproveitar o pôr do sol, criar um clima agradável e aproveitar o cenário, que será na área externa do Palacinho.