Vida Urbana Grupo é suspeito de matar jovem com facadas e ameaçar outra vítima com paus e pedras na mesma noite Um adolescente de 17 anos foi apreendido, suspeito de estar envolvido no caso de ameaças e danos materiais. Os crimes aconteceram em Xambioá, na região do Bico do Papagaio.

Amaury Félix dos Santos, de 20 anos, foi assassinado com perfurações no peito e outro homem foi ameaçado com paus e pedras na noite desta segunda-feira (26) em Xambioá, no Bico do Papagaio. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é que um grupo de cinco pessoas esteja envolvido nos dois crimes. Um adolescente de 17 anos foi apreendido. Conforme a PM, por volta das 21...