O cofre de uma agência bancária em Barrolândia, no centro-oeste do Tocantins, é explodido na madrugada desta sexta-feira, 12. Segundo a Polícia Militar (PM), a ação na unidade do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) aconteceu por volta das 3h30. Ainda não há informações de feridos e se algum valor foi levado.

Quando a equipe chegou no local, moradores disseram que eram quatro homens e estavam em duas motos. A corporação informou ainda ter encontrado dentro da agência, estojos de calibre .380 e vestígios de materiais explosivos. A PM também informou que equipes da perícia técnica estiveram no local juntamente com a gerente do banco.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a ocorrência está em andamento. Equipes da 1ª Delegacia Especializada em Investigações Criminais (1ª Deic) de Palmas realizam diligências.

O que diz a agência

Em nota, o Sicoob manifestou “profundo pesar pela situação” e informou que contribui com as autoridades “para elucidação do caso por completo”.

Também divulgou que o ponto de atendimento ficou fechado nesta sexta-feira, 12, e prevê retomar os atendimentos na segunda-feira, 15. “Até lá, os cooperados podem realizar suas transações financeiras digitalmente via App Sicoob ou pela internet banking”.