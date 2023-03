Vida Urbana Greve dos professores municipais em Peixe completa 28 dias Movimento tem adesão de 100% dos professores que atende cerca de 1.300 alunos, diz sindicato; prefeitura afirma que reajuste solicitado é “inviável neste momento”.

Atualizada às 12h57 para incluir a nota da prefeitura Durante assembleia realizada na segunda-feira, 13, na Câmara Municipal de Peixe, professores da rede municipal votaram pela continuidade da greve, que completa 28 dias nesta terça-feira, 14. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Tocantins (Sintet) de Gurupi, Gabriela Zanina, se reuniu com o pr...