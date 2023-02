Vida Urbana Greve dos professores das escolas municipais de Peixe completa 11 dias Profissionais cobram o pagamento do reajuste do piso de 2022. Prefeitura ainda não apresentou proposta para a classe

Os professores da rede municipal de Peixe, no sul do estado, estão há onze dias em greve. Cerca de 150 professores de nove escolas municipais cobram o pagamento do reajuste do piso de 2022 (33,24%) estabelecido pela Lei nº 11.738/2008. Nesta segunda-feira, 27, às 20h, os professores vão participar de uma sessão extraordinária na Câmara Municipal. A pres...