Vida Urbana Greve dos caminhoneiros é oficialmente encerrada Mais duas entidades, das três que convocaram o protesto, se retiraram da mobilização

Mais duas entidades que representam caminhoneiros retiraram a greve programada para a última segunda-feira (1º). Com isso, a mobilização convocada para pressionar um diálogo com o governo federal chegou ao fim sem avanços. Na terça (02), a ANTB (Associação Nacional de Transporte do Brasil) já havia comunicado a decisão de se retirar da mobilização. Nesta quarta (03)...