Vida Urbana Gratuidade no transporte público é prorrogada até 2 de março Anúncio da prefeita Cinthia Ribeiro no Twitter promete relatório de resultados dos 100 dias da estatização do serviço

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), anunciou em sua conta no Twitter na noite de segunda-feira, 6, a prorrogação da gratuidade no transporte público do município até o dia 2 de março. A medida teve início na última quinta-feira, com vigência até às 23h59 de ontem, para amenizar os impactos causados aos usuários após o sistema de transporte coleti...