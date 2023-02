A gratuidade no transporte coletivo da capital que teve início na quinta-feira, 2, vence hoje.

A Prefeitura de Palmas ainda não se pronunciou se irá prorrogar o prazo da tarifa gratuita ao usuário do transporte coletivo público, que foi estabelecido por meio do decreto, nº 2.320, no Diário Oficial do Município na quarta-feira, 1º.

O município publicou o documento após o sistema de transporte coletivo entrar em colapso na segunda-feira, 30, por insuficiência de motoristas e sem local para recarga da carteirinha.

Na quarta-feira, a prefeitura havia informado ao Jornal do Tocantins que a previsão era de que o sistema de recarga do cartão para o transporte público fosse restabelecido até a sexta-feira, 3.

Nossa equipe questionou o município sobre a prorrogação do prazo de gratuidade do transporte, como está a contratação de motoristas, entre outras questões relacionadas ao transporte público da capital, mas até a publicação desta matéria, não tivemos retorno.