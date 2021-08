Vida Urbana Grande incêndio atinge propriedades rurais de Alvorada Ao menos três fazendas tiveram parte das áreas afetadas pelas chamas. Em Paranã, incêndio na Serra da Traíra é controlado após dias

Um incêndio de grandes proporções atingiu ao menos três propriedades rurais localizadas no município de Alvorada, distante 323 km de Palmas. As chamas começaram, por volta das 9h30 desta sexta-feira, 20, e só foram controladas à tarde. Defesa Civil de Talismã, brigadistas e voluntários atuaram no combate às chamas, que se alastraram gerando, inclusive, uma cortin...