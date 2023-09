Redação Jornal do Tocantins

Na madrugada desta terça-feira, 19, na BR–226, entre Wanderlândia e Darcinópolis ocorreu um acidente que vitimou uma mulher grávida, identificada como Ana Claudia Santos da Cruz. Outros quatro passageiros que estavam no veículo ficaram feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi informada que em uma caminhonete o motorista havia perdido o controle, saindo da pista e batendo contra uma árvore. Também informaram aos militares que o condutor e três passageiros foram encaminhados para o hospital de Araguaína por terceiros que passavam pelo local.

Quando os bombeiros chegaram ao local observaram que a vítima já se encontrava em óbito e com a perna direita presa abaixo do painel do veículo.

A equipe realizou o corte de um galho da árvore que estava sobre o veículo e a expansão do painel com o uso do moto bomba desencarcerador, para a retirada da vítima de dentro da caminhonete.

Ainda segundo os militares, o corpo da vítima foi entregue para o Instituto Médico Legal (IML) e deixaram o local sob responsabilidade da guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme a PRF, o veículo saiu da pista e depois capotou, dentro dele havia uma mulher que estava grávida. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos quatro passageiros.