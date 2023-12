Um motociclista e uma mulher grávida, ambos com 20 anos, morreram após a moto que estavam bater em uma vaca, na quarta-feira, 27, por volta das 20h.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista pilotava uma Honda CG quando colidiu com o animal. A batida ocorreu no km 420 da BR 242, em Formoso do Araguaia, sudoeste do Tocantins.

A Secretaria da Segurança Pública informa que os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi.