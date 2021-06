Vida Urbana Grávida de 30 anos é uma das sete vítimas de Covid-19 registradas nesta quinta-feira Boletim aponta mais 777 novos contaminados do coronavírus, sendo 103 deles somente nas últimas 24 horas

Mais sete vítimas da Covid-19 foram registradas no Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, 17, no Tocantins. O Estado já soma 3.061 mortes causadas em decorrência de complicações da doença. Entre as mortes de hoje está uma grávida de 30 anos. Ela estava com a gravidez complicada por conta do vírus. Ele morreu no Hospital Materno Infantil de Imperatriz (MA), mas er...