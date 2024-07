Vida Urbana Grávida é presa suspeita de esfaquear mulher em bar enquanto bebiam juntas, diz polícia No momento do crime, as duas bebiam juntas. A suspeita do crime foi presa em flagrante

Uma mulher de 34 anos foi esfaqueada em um bar da capital e uma grávida foi presa como suspeita do crime. O caso aconteceu em um bar no Setor Taquari, região sul de Palmas. Conforme a Polícia Militar, testemunhas relataram que a suspeita estava bebendo junto com a vítima em um bar neste sábado (27). Em determinado momento, a mulher grávida tirou uma faca do colo e...