Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

Após ultrapassar os 150 dias de pandemia, o Tocantins chegou nesta sexta-feira, 14, aos 500 óbitos por complicações Covid-19. Por conta desse número o governador Mauro Carlesse (DEM) vai decretar luto oficial de três dias. A publicação saíra na edição desta sexta-feira Diário Oficial do Estado (DOE) e já entrará em vigor.

"É declarado luto oficial em todo o Estado, por três dias, a partir de hoje [14], em sinal de profundo pesar pelo falecimento de vítimas da Covid-19, doença pandêmica que, nesta data, inscreve-se na história do Tocantins, em dolorosa lacuna, perfazendo um total de 500 óbitos", expressa o texto do documento que será publicado.

De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Tocantins já teve 35.403 casos confirmados da doença, com 21.896 pessoas recuperadas e 500 mortes. São 13.007 casos ativos, dos quais 324 estão hospitalizados, sendo 187 em leitos clínicos e 137 em UTI Covid-19. Todas as cidades tocantinenses já registraram pelo menos um caso da doença e mais da metade delas já teve pelo menos uma morte em decorrência da Covid-19.

O governador lamentou que o Estado tenha chegado aos 500 óbitos e fez um apelo à população.

“Que notícia triste, saber que perdemos 500 vidas para esta doença. Pais, mães, filhos, amigos, pessoas importantes para seus familiares e para sua comunidade, com muito ainda para contribuir para o Tocantins. Mas, infelizmente, não estão mais entre nós. Só nos resta lamentar, profundamente, e pedir a Deus que conforte cada familiar. Mais uma vez eu peço aos jovens que usem máscara, que não façam aglomerações, que respeitem às leis. Eu sei que jovem tem a vontade de sair, de curtir, mas o momento é muito complicado. O novo Coronavírus está aí no Brasil inteiro, e no nosso caso, aumentando a quantidade de pessoas contaminadas. Enquanto não tivermos uma vacina ou um remédio que cure de fato ou nos proteja, ninguém está livre de se contaminar”, pontuou Carlesse.