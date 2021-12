A empresa Alícia (Elisabeth Santos Taveira) que atendeu atendia a Secretaria Estadual da Saúde (SES) com remoção terrestre de pacientes em ambulâncias até agosto reclama um prejuízo de mais de R$ 5 milhões em valores não recebidos. Mais de 100 funcionários da empresa reclamam atraso de salário desde fevereiro e afirmam que a empresa não recebe do Estado desde março deste ano.

Segundo os representantes da Alicia, a empresa prestava serviços ao Tocantins desde 2018 após ter vencido uma licitação. Com a pandemia, houve aumento súbito de remoções e acabou o saldo contratual com Secretaria da Saúde. E nesse cenário reside a controvérsia sobre os pagamentos.

De acordo com o representante, Domingos Quirino, devido e essencialidade do serviço a SES pediu que a empresa continuasse prestando serviços. Se parassem os atendimentos, poderia haver mortes de pessoas na fila aguardando remoções para as UTIs dentro de fora do Estado. “Só no período pandêmico foram mais de 10 mil remoções”, estima.

Com o fim do contrato, a SES comunicou a paralisação dos serviços de UTI móvel com a Alícia e contratou, por requisição administrativa a Transcare, como mostrou o JTo.

“Os colaborares deixaram de ajuizar uma ação trabalhista contra a empresa e o governo em função dos donos terem pedido um pouquinho de cautela por acharem que no novo governo haveria um tratamento de forma diferente”, pontua Quirino.

Nem a Secretaria da Saúde nem da Comunicação atenderem aos pedidos da reportagem com questionamentos, por e-mail. Os pontos de interesse da reportagem enviados duas vezes nesta semana:

- Se a SES assumiu a dívida apenas de R$ 1,8 milhão, conforme publicado no Diário Oficial; Se a SES não reconhece as demais competências cobradas pela empresa; se houve um pedido da secretaria para a empresa continuar prestando serviço sem cobertura contratual; também pediu informações sobre sindicância aberta para apurar as causas dessa eventual atuação da empresa sem cobertura contratual.

Pelo menos parte da dívida está reconhecida pela SES, mediante Termo de Reconhecimento de Dívida, de nº 65, no valor de R$ R$ 1.883.211,00. Segundo o documento, publicado no Diário Oficial, a dívida se refere à ambulância de suporte avançado tipo “D” (UTI móvel Terrestre: adulto, infantil e neonatal), “prestados com a finalidade de atender as ações da Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins”.

No documento, o secretário Afonso Piva destaca a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, de nº 2021/30550/008768, “a fim de apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao Reconhecimento da Dívida, em virtude da falta de cobertura contratual para a realização do fornecimento” do serviço.

"Todo esse atraso tem nos prejudicado e levado a dificuldades de honrar nossos compromissos junto aos colaboradores, prestadores e fornecedores de suprimentos, materiais, etc., com consequente suspensão do fornecimento e medidas judiciais", afirmou a empresa em comunicado à Secretaria da Saúde (SES) no dia 10, no qual pedia o pagamento.

As cobranças são de R$ 1.883.211,24 das competências da 2ª quinzena de março e o mês de abril. Nos meses maio e junho a empresa aponta débito de R$ 2.308.948,40.

Para o mês de julho o valor aproximado seria de R$ 690 mil e mais R$ 452 mil dos meses de agosto e setembro.