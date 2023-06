Vida Urbana Governo troca comando da delegacia especializada em narcóticos de Palmas Rodrigo Anturiano deixa a chefia, que passa para Thyago Bustorff. 1ª Denarc é a unidade em que estavam lotados os policiais e delegados denunciados por suposto grupo de extermínio e falso flagrante por tráfico relevadas pela Polícia Federal

O delegado de Polícia Thyago Bustorff Feodrippe de Oliveira Martins é o novo delegado-chefe da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (1ª Denarc de Palmas). Com longa e destacada atuação no Bico do Papagaio, Bustorff era o titular Delegacia Especializada de Combate aos Crimes Rurais e Abigeato (Deleagro), unidade criada no ano passado. A designação do del...