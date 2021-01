Vida Urbana Governo tentou doação de oxigênio dos EUA por 9 dias, e Venezuela já fez três remessas a Manaus Chanceler brasileiro buscou ainda garantir aviões para o transporte do insumo junto a americanos, israelenses e chilenos

O governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tentou, por nove dias, garantir uma doação de oxigênio líquido dos Estados Unidos para o Amazonas. No entanto, como consta em documento da Casa Civil da Presidência sobre as ações para debelar a crise no estado, não obteve êxito até o fim da tarde desta segunda-feira (25). No mesmo período, a Venezuela --país sob o ...