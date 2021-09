Vida Urbana Governo renova por mais um ano contrato de UTIs do hospital e maternidade Dona Regina Sétimo aditivo prevê gestão de leitos pediátricos e neonatal até 31 de agosto de 2022 ao custo de R$ 19, 4 milhões

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) renovou por mais um ano o contrato com o consórcio de empresas Instituto de Terapia Intensiva do Tocantins e Intensicare Gestão em Saúde Ltda para fornecimentos de leitos de UTIs adulto e neonatal para a Hospital e Maternidade Dona Regina, em Palmas. A renovação é o sétimo aditivo (prorrogação) do contrato 107/2016. A empresa venceu...