Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira, 20, o resultado da prova discursiva para professor de Educação Básica do concurso da Secretaria Estadual da Educação (Seduc). Segundo a pasta, o resultado definitivo da prova discursiva para professor regente de Física não está nesta lista e está previsto para a próxima quarta-feira 25.

O concurso oferta 5.242 vagas para o provimento dos cargos de professor da educação básica, coordenador pedagógico, orientador educacional e professor da educação básica e coordenador pedagógico na educação indígena.

Conforme divulgado, o certame contou com um total de 35.986 inscritos, as provas foram realizadas no dia 11 de junho deste ano.

No site da FGV, banca responsável pelas etapas do certame, o candidato pode fazer a consulta do desempenho individual, além da lista com o resultado da prova definitiva.

O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado no dia 30 de novembro.

Confira o cronograma

Publicação do resultado definitivo da prova discursiva para professor de Educação Básica Professor Regente (Física) – 25/10/2023;

Realização da perícia médica - 28/10

Publicação do resultado preliminar da avaliação de títulos - 30/10

Divulgação do resultado preliminar da perícia médica - 09/11

Publicação do resultado definitivo da avaliação de títulos - 24/11

Resultado definitivo da perícia médica - 30/11

Resultado final do concurso - 30/11