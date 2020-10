Vida Urbana Governo prorroga jornada de 6 horas e mantém suspensão de aulas presenciais até o fim de novembro Medida não é válida para turmas da 3ª série do ensino médio e universidades, que podem ter aulas presenciais desde que sigam o protocolo estadual; decreto também autoriza o gozo de férias regulamentares

O Governo do Tocantins manteve a suspensão das atividades educacionais presenciais e a jornada de trabalho de seis horas para os servidores públicos estaduais, por meio da publicação do Decreto nº 6.175, publicado no Diário Oficial, nesta quinta-feira, 29. Essa medida segue valida até 30 de novembro e ocorre para manter as medidas de segurança para evitar a propagação d...