Vida Urbana Governo prorroga jornada de 6 horas e mantém suspensão de aulas presenciais até 31 de dezembro Medida ocorre para manter as medidas de segurança para evitar a propagação da Covid-19,

Em razão da pandemia da Covid-19, o governo do Tocantins baixou nesta quarta-feira, 25, o decreto 6.185 que mantém suspensas as atividades educacionais presenciais na rede pública do estado até 31 de dezembro. A medida não se aplica ao terceiro ano da educação básica e ao ensino superior. Para estes, segue autorizada a oferta de aula tanto presencial quanto virt...