Vida Urbana Governo pede e juiz proíbe que 19 municípios impeçam prova da PM com medidas contra covid Decisão é do juiz José Maria de Lima, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Palmas, em ação civil pública secreta ajuizada a quatro dias do concurso

Assim como o presidente Jair Bolsonaro e a advocacia-geral da União ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF (Supremo Tribunal Federal) para derrubar decretos com medidas de lockdown e de toque de recolher adotadas por três estados contra a Covid-19, o governo de Mauro Carlesse (PSL), por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) entrou com uma a...