Vida Urbana Governo pede auxílio das Forças Armadas para combate de queimadas e entrega veículos aos bombeiros Em ofício ao presidente, governador Carlesse disse que aumento de casos de doenças respiratórias devido a fumaça pode saturar ainda mais o sistema de saúde e apontou altos números de focos de incêndio registrados no ano passado; nesta terça-feira, Corpo de Bombeiros recebeu mais de R$ 2,2 mi em equipamentos para combate as queimadas

Com o Tocantins ultrapassando os mais de 4 mil focos de calor em 2020, o Governo do Tocantins enviou ofício ao Governo Federal com uma solicitação de auxílio das Forças Armadas para o combate, prevenção e fiscalização das queimadas no território tocantinense. O documento assinado pelo governador Mauro Carlesse foi encaminhado ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Conforme a gest...