Vida Urbana Governo nomeia novo controlador-geral do Estado; veja perfil do secretário Quem assume o cargo de secretário-chefe da Controladoria-Geral do Estado, anteriormente ocupado por José Humberto Muniz Filho, é o procurador Murilo Francisco Centeno. A mudança foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (29)

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), exonerou o secretário-chefe da Controladoria-Geral do Estado, José Humberto Muniz Filho. A partir desta sexta-feira (30), quem assume o cargo de Secretário Chefe da Controladoria-Geral do Estado, é o procurador Murilo Francisco Centeno. A exoneração ocorreu 'a pedido' e foi publicada no Diário Oficial do estado desta ...