O governo do Estado revogou nesta sexta-feira, 22, o Decreto nº 6.095, de 15 de maio, em que suspendia totalmente as atividades não essenciais em 35 municípios tocantinenses para a contenção do avanço da pandemia do novo Coronavírus.

O novo decreto, nº 6.096, publicado na noite de ontem no Diário Oficial do Estado, tem efeitos a partir das 18 horas e recomenda às gestões dos municípios em questão, a maioria no Norte do Estado, que adotem medidas de Distanciamento Social Ampliado (DSA) para evitar a disseminação da doença.

Na época, o governo informou que a decisão foi tomada devido ao crescimento nos números de pacientes infectados e doença Covid-19 nessa região, e iria analisar se haveria a necessidade de estender o decreto, o que não ocorreu.

A princípio, estavam incluídos na determinação de lockdown 33 municípios do Tocantins, e ao longo da semana mais duas cidades entraram para a lista, Caseara e Couto Magalhães.

Conforme boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), 2.205 pessoas foram infectadas com a Covid-19, 132 casos confirmados nas últimas 24 horas. Até esta sexta, 22, o estado registrou 49 óbitos.

O Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e tem efeitos a partir das 18 horas deste sábado, 23.