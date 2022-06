Segurados e beneficiários vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Tocantins que ainda não fizeram o recenseamento concluído no dia 31 de maio têm até o dia 30 de junho para regularizar os dados cadastrais no Recenseamento Previdenciário.

A não regularização dos dados implicará na suspensão do pagamento a partir de julho.

Uma portaria do presidente do Igeprev, Sharlles Fernando Bezerra Lima, na sexta-feira, 3, publicou a lista com milhares de nomes dos servidores que ainda não enviaram as informações e documentos exigidos para análise e validação do recenseamento.

A listagem dos não recenseados ocupa 65 páginas no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com o documento a regularização da situação dos segurados e beneficiários poderá ser feita utilizando o mesmo sistema disponibilizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária (IGEPREV), com o apoio das equipes da empresa terceirizada, nas unidades do “É Pra Já” de Araguaína e Gurupi e na sede em Palmas.

O que é o RPPS?

Regime Próprio de Previdência Social, ou simplesmente RPPS, é uma modalidade de Previdência Pública voltada a servidores concursados e seus beneficiários.

É como um fundo de investimento que oferece benefícios de aposentadoria e pensão por morte aos seus segurados e favorecidos. Porém, desde a aprovação da Lei nº 9.717/1998, esse regime passou a excluir servidores comissionados, temporários ou com mandato eletivo.

Então, é válido apenas para servidores titulares de cargo efetivo.