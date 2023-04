O governo do Tocantins lançou nesta terça-feira, 4, a 23ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins). De acordo com o executivo, o evento é a feira mais importante da região Norte do país, e ocorrerá entre os dias 16 e 20 de maio.

Como nas edições anteriores, a feira será realizada no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, área rural de Palmas, na saída para Porto Nacional. O executivo divulgou que serão investidos mais de R$ 6 milhões com a estrutura a ser montada no local, e que deve receber cerca de 850 expositores.

Entre os artistas anunciados para o principal dia de atrações, estão o cantor sertanejo Leonardo, além do tocantinense Evoney Fernandes, “Seu Osmar”. As atrações serão gratuitas.

O cantor regional é alvo de uma investigação policial por supostos sorteios em plataformas digitais, sem ganhadores, segundo a Polícia Civil. Ele nega a fraude, mas foi alvo de busca e apreensão de carros de luxo no mês passado.

O tema da edição, “Compliance no Agro”, se refere a um conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, além das políticas e diretrizes estabelecidas para o negócio e as atividades da instituição ou empresa.

Com a proposta de aplicação da política de carbono neutro, ou carbono zero, a organização espera do evento espera realizar uma feira sustentável com a redução do maior quantitativo de gases poluentes.

“Equipes de trabalho farão a contabilidade da emissão de carbono durante o evento, ao chegar em um número de toneladas de carbono, a proposta é neutralizar esses gases, plantando árvores, no mesmo quantitativo de gases emitidos”, divulgou a Secretaria de Comunicação.

Durante o evento de lançamento, foram assinados dois termos de cooperação, que juntos somam um total de R$ 18 milhões para o Programa Crédito Popular, para atender projetos de agricultura familiar, juventude empreendedora, entre outros.

Exposições

Os visitantes poderão encontrar na feira, cursos e palestras; vitrines agrícolas, inovações tecnológicas, exposições de máquinas e implementos, comercialização de veículos leves e pesados, veículos náuticos, comercialização de produtos regionais, restaurantes, exposição e comercialização de animais, entre outros.

A feira também deve receber participação de instituições de ensino superior, órgãos municipais, estaduais e federais, além de instituições financeiras, com o objetivo de facilitar o financiamento de negociações de crédito para o médio e o pequeno produtor, de acordo com o governo.