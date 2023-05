O governo de Wanderlei Barbosa (Republicanos) se manifestou na ação civil protocolada pela prefeitura de Palmas, na sexta-feira, 12, com pedido de tutela antecipada para obrigar o estado a remover pacientes da rede municipal para a estadual em até 24h, com pedido de multa de R$ 50 mil por hora de atraso e imputou ao município a responsabilidade pelos pacientes não removidos das UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) para o Hospital Geral de Palmas (HGP).

A manifestação atende uma decisão do juiz Gil de Araújo Corrêa, da Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas, que deu o prazo de 48h para o Executivo estadual apresentar dados e informações sobre regulação de leitos.

Ao longo de 31 páginas, a procuradora do estado Priscilla Medeiros de Souza Barros e o procurador Rodrigo Lima Correia, que assinam a manifestação da Secretaria Estadual da Saúde (SES) imputam à Prefeitura de Palmas a responsabilidade pela estabilização dos pacientes atendidos na UPA, de gestão municipal, antes do envio para uma unidade de alta complexidade, como o Hospital Geral de Palmas (HGP).

O governo cita o artigo 12 da Resolução 2.079/2014, do Conselho Federal de Medicina, que trata do tempo máximo de 24h para a permanência do paciente na UPA. Nesse prazo, a UPA deve fazer a elucidação diagnóstica e tratamento. “Estando indicada internação após esse período, sendo de responsabilidade do gestor a garantia de referência a serviço hospitalar”, escrevem.

“Nesse sentir, arriscando ser redundante, a diretriz assistencial da UPA é fazer a elucidação diagnóstica e a estabilização clínica do paciente, assim como garantir aos pacientes que serão transferidos para serviço hospitalar, tão somente após a estabilização, responsabilizando-se o GESTOR DA UPA pelo serviço necessário, utilizando-se, inclusive, do protocolo de vaga zero”, escrevem os procuradores.

Para o governo do estado, é a “ausência de diálogo e preparo por parte do ente municipal” sobre a alteração no quadro clínico do paciente sob sua assistência que pode “comprometer o fluxo de regulação e resultar em risco ao assistido”.

Na manifestação, o governo defende que “apenas nos casos mais graves, o paciente atendido na UPA deve ser encaminhado para unidade hospitalar de maior porte e, ainda assim, a transferência deve ocorrer somente após a sua estabilização naquela unidade de pronto atendimento”.

Para o governo, a equipe médica vinculada à UPA “é responsável pela estabilização do quadro clínico do paciente, sem a qual não é possível sua transferência”. Segundo o governo, esta estabilização não se submete ao prazo de 24 horas, como prescreve a regra do Conselho Federal.

“Estranho seria, aliás, se houvesse tal submissão, já que tal limitação poderia colocar em risco a própria atenção destinada ao paciente, considerando a possibilidade de oscilação do seu quadro de saúde”.

O governo também acusa o município de se municiar de “viés político” e de manchetes dos sites eletrônicos para “gerar comoção” na demanda judicial e imputar “integralmente” ao Estado do Tocantins as “responsabilidades por falhas no serviço de saúde, a fim de mascarar as suas próprias”.

O governo pediu a extinção do processo sem resolução do mérito ao dizer que já há duas ações, uma de 2016 e outra de 2018 com pedido semelhante, por tratara do mesmo assunto (litispendência) ou pela negativa da liminar, por se confundir com o pedido principal.

Empurra empurra e as mortes crescentes

No meio do empurra-empurra de responsabiliaddes, um levantamento realizado pela direção das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) aponta que 41 pessoas morreram entre o dia 25 maio do ano passado e o dia 12 deste mês, enquanto aguardavam transferência para o Hospital Geral de Palmas (HGP). Os dados apontam espera de mais 50 horas pela remoção antes da morte de pacientes.

Como o Jto mostrou, houve 20 mortes em 2023 e 21 no entre maio do ano passado, quando o estado implantou a regulação travada de pacientes e dezembro de 2022. De acordo com o levantamento, houve 23 óbitos na UPA Sul, enquanto que na UPA Norte, morreram 18 pacientes. O levantamento porém, não inclui a morte da empregada doméstica Aurilene Lima da Silva, de 41 anos, que morreu no dia 8 de maio, na UPA Sul,após três pedidos de remoção da paciente recusados por falta de vagas. Com a morte dela, o número sobe para 42.

Há casos de pacientes que agonizaram mais de 72 horas à espera de um leito até morrer. É o caso de F.S.D.O. de Palmas, que estava internada na UPA SUl. Ela teve o pedido inserido no Sistema de Regulação Estadual (SER) no dia 13 de setembro do ano passado, às 20h48. Esperou, em vão, por três dias. Morreu no dia 16 de setembro de 2022, às 20h50. Tempo de agonia: 72h e 2 minutos.