Vida Urbana Governo inicia transferência de pacientes do Amazonas para Goiás e outros Estados Ministério da Saúde coordena ação. Maior número vai para o Maranhão. Estados disponibilizaram 149 leitos

O Ministério da Saúde começou, nesta sexta-feira (15), a transferência de pacientes internados em leitos clínicos de Manaus para Goiânia e outras capitais brasileiras. As viagens para transporte dos infectados são feitas por via aérea. Foram cedidos, no total, 149 leitos. Eis a lista: 40 em São Luís (MA); 30 em Teresina (PI); 15 em João Pessoa (PB);...