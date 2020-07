Vida Urbana Governo finaliza entrega de maquinários pesados aos municípios tocantinenses Retroescavadeiras e pá carregadeiras foram entregue aos gestores de 136 municípios, os demais irão retirar direto na Ageto, que finaliza os trâmites de concessão

O Governo encerrou o ciclo de entregas graduais do maquinário pesado aos municípios tocantinenses, após duas semanas da cerimônia simbólica realizada no Palácio Araguaia com a presença do governador, Mauro Carlesse e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Simonetti Marinho. As retroescavadeiras e pá carregadeiras foram entregue aos gestores de 136 municípios, o...