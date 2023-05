O Governo do Tocantins publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) da segunda-feira, 29, a Portaria n°280, um chamamento público de médicos para atuar nos hospitais da rede pública de saúde do estado. O objetivo é contratar especialistas nas áreas de urologia e cirurgia pediátrica.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), os profissionais contratados atenderão as escalas da área de Urologia do Hospital Regional de Araguaína (HRA) e de Cirurgia Pediátrica do Hospital Geral de Palmas (HGP).

O documento não especifica a quantidade de vagas, mas estabelece a criação de um banco de dados com profissionais destas especializações.

Os interessados devem encaminhar currículo profissional e demais documentos comprobatórios ao exercício da função no e-mail: sesaucontratos2019@gmail.com e em caso de dúvida entrar em contato: (63) 3218-1740/2706/1744.

De acordo com a pasta, as contratações obedecerão aos critérios estabelecidos pela Lei Nº 3.422, de 08 de março de 2019 e os profissionais terão direito ao recebimento de indenização por insalubridade que pode ser de 8,10% ou 12%, e adicional noturno conforme as regras estabelecidas nas legislações vigentes.