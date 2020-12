Vida Urbana Governo faz anúncio do concurso público da Polícia Militar do Tocantins Edital será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 23

Após ser adiado em novembro para adequações, o edital do concurso da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) sairá na publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 23, é o que garante o Governo do Tocantins. O certame vai ofertar 1.000 vagas para praças, sendo 950 vagas para o quadro operacional QPPM, 25 vagas para o quadro de músicos (QPE-Músicos) e 25 v...