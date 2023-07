Decreto do governo estadual flexibiliza o expediente dos órgãos do Poder Executivo Estadual nos dias de jogos da estreia e na última partida da primeira fase de grupos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino 2023, que começou nesta quinta-feira, 20.

Conforme o documento, publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, o expediente poderá ser cumprido das 13h às 18h nos dias 24 de julho, na próxima segunda-feira, data da estreia do Brasil no torneio, e no dia 2 de agosto, na última partida na disputa em grupos.

Cada dirigente dos órgãos deverá manter o funcionamento dos serviços essenciais em cada área de competência.

Depois da estreia no dia 24, às 8h, a Seleção Brasileira volta a campo no sábado, 29 de julho, às 7h, e disputa o terceiro confronto na quarta-feira, 2 de agosto, também às 7h.

Na Prefeitura de Palmas, servidores que trabalham no Resolve Palmas vão trabalhar na seguinte escala:

- Quando o jogo começar às 7h, o expediente será das 11h às 19h.

- Com a partida às 8h, o expediente funcionará das 12h às 19h.

- Em jogos começando às 7h30, o expediente vai das 11h30 às 19h.